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تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة قشم جنوب ايران

تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة قشم جنوب ايران
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير المنطقة الحرة في جزيرة قشم (جنوب ايران) عن تحميل أول شحنة تصدير من المنتجات النفطية من مصفاة قشم.

العالم - ايران
وقال مدير المنطقة الحرة في قشم افشار فتح اللهي: هذه الشحنة التصديرية تشمل 35 ألف طن من المنتجات الهيدروكاربونية الخفيفة التي يتم تصديرها للخارج.

واضاف: مصفاة قشم المثالية هي أول مصفاة لتكرير النفط فوق الثقيل في البلاد وتم تشغيلها بقدرات المهندسين الايرانيين.

وتابع مدير المنطقة الحرة في قشم: بعد تحميل أول شحنة تصدير، سيكون هذا المجمع جاهزًا لتحميل شحنة التصدير الثانية ، بما في ذلك الهيدروكربونات الخفيفة والبيتومينية، على الفور الأسبوع المقبل.

يذكر انخ تم افتتاح المرحلة الأولى من أول مصفاة للنفط الخام الثقيل في البلاد في 14 يناير/كانون الثاني الماضي بحضور الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي في المنطقة الحرة بجزيرة قشم.

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تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة قشم جنوب ايران

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