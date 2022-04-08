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رئيس مخابرات مصر السابق يكشف أسرار صواريخ عجيبة على حدود بلده

رئيس مخابرات مصر السابق يكشف أسرار صواريخ عجيبة على حدود بلده
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف وكيل أول جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق أسامة المندوه، أنه قبل حدوث ثغرة الدفرسوار، أثناء عمله في القوات المسلحة، "تلقى إخطارا بوجود صواريخ بشكل عجيب في اتجاه الجبهة".

العالم - مصر

وأضاف أسامة المندوه خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة في القاهرة حددت توقيت هذه الصواريخ، فأرسل لهم يقول إن هذا عبارة عن تيلرات تحمل مواسير مجاري، وداخلها كتل جرانيت استخدمها الكيان الصهيوني لعمل كباري.

وتابع وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، أنه اكتشف أيضا وجود كتيبة صهيونية قبل الثغرة في أثناء الحرب، تقوم بأعمال التدريب في وادي الجفجافة، وكان تنظيمها غير عادي من حيث العدد والتشكيل، وأبلغ القيادة بأعدادها وتشكيلها حتى تستطيع تحديد كيفية التعامل مع قدرة نيران العدو.

وكشف أسامة المندوه، أنه من ضمن المعلومات التي بناء عليها قال الرئيس الأسبق أنور السادات، إنه لن يحارب أمريكا، أننا رصدنا تدخلا أمريكيا مباشرا حتى مطار المليز في سيناء على الأرض أثناء حرب أكتوبر، مشيرا إلى أنه جرى رصد دبابات بلون تمويه زراعي داخل أرض المعركة، في حين أن الدبابات الصهيونية لونها تمويه صحراوي أصفر.

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