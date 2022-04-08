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بيانات على القاعدة الثلاثية....!

بيانات على القاعدة الثلاثية....!
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

 التقى ممثلو البنك الدولي مع  رئيسي الجمهورية والحكومة وفريق العمل الحكومي في لبنان، إذ اشترط البنك الدولي تعهد الرؤساء الثلاث بتنفيذ شروطه...!

العالم - لبنان

فور انتهاء الاجتماع صدرت ثلاثة بيانات وهي:

١- أصدر رئيس الحكومة بياناً تعهد باسمه وباسم رئيس الجمهورية بتنفيذ الإصلاحات مقابل ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات....!

٢-ومن جانبه رئيس المجلس أشاد بالاتفاق وإيجابياته، متعهداً بقيام المجلس بكل ما هو مطلوب منه....!

٣-أصدر ممثلو البنك الدولي بياناً تحدثوا فيه بإيجاز عن الاتفاق...!

اللافت أن قيمة القرض ٣ مليارات والديون المطلوبة هي ١٠٨ مليارات دولار، وأن القرض موزع على ثلاث سنوات. وهذا يفيد أن أموال المودعين في خبر كان، مع العلم ان كبار القوم صباحاً ومساءً يتحدثون عن حقوق المودعين وأنها ستعود لهم...!

منذ تسعينيات القرن الماضي، كنا نصرخ ونرفع الصوت بأن القروض ستوصل البلد إلى ما هو عليه، وتحوّله إلى رهينة للمؤسسات والمنظمات الدولية ومن خلفها عواصم القرار وعلى رأسها واشنطن....!

السؤال: من أوصل البلاد والعباد إلى ما نحن عليه قادر على إنقاذه؟!

د.نزيه منصور

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