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مصادر طبية فلسطينية: 15 إصابة بمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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