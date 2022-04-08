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محكمة أمريكية تصدر حكما لصالح السودان بشأن قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا

محكمة أمريكية تصدر حكما لصالح السودان بشأن قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الأمريكية حكما لصالح السودان في قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا.

العالم - السودان

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، وافقت المحكمة، على طلب أسر الضحايا وحكومة جمهورية السودان بشطب طلبات الاستئناف في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

كما قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المحكمة الفيدرالية لإلغاء أحكام التعويضات وشطب القضية نهائيا.

يذكر أن المحكمة الاتحادية في واشنطن كانت قد حكمت على السودان بدفع تعويضات بقيمة نحو 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعويضات تأديبية بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وفي عام 2017، نجح السودان في استئناف الحكم على أساس أن العقوبات فُرضت بموجب تعديل أُدخل في عام 2008 على قانون لا يمكن تطبيقه على حدث يعود لعشرين عاما مضت.

وقتل في الهجومين، اللذين نفذهما تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور دوليا)، أكثر من 200 شخص وأصيب الآلاف.

وواجه السودان الاتهام بإمداد تنظيم القاعدة، وزعيمه آنذاك أسامة بن لادن، بالدعم المادي والتقني.

يشار إلى أن السلطات السودانية وخاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تحرص على إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة.

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