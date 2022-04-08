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نحو 80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى

نحو 80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف المصلين أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

العالم - فلسطين

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم، أن نحو 80 الف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى، حيث عززت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها في القدس وعند مداخل المدينة؛ وتم نشر المئات منهم بين أزقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع الرئيسية في القدس عبر الحواجز الحديدية، ولم تسمح بمرور المركبات التي تقل مصلين عبرها، بل تركتهم يمشون مسافات طويلة حتى الوصول إلى البلدة القديمة ثم للمسجد الأقصى المبارك، من بينهم أطفال وكبار في السن، كما منعت قوات الاحتلال الحافلات العامة من بلوغ محطاتها المعتادة.

وتوافد آلاف المصلين الفلسطينيين من الضفة المحتلة وضواحي القدس المحتلة منذ ساعات الفجر، للدخول إلى القدس المحتلة، وسط تضييقات الاحتلال وتقييد حرية العبادة.

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نحو 80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى

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