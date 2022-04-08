أئمة الجمعة في ايران: لن ينجح الاعداء في ايجاد التفرقة بين الشيعة والسنة

وأشار أئمة الجمعة في خطب صلاة الجمعة التي القيت في المدن والمحافظات الشيعية والسنية في ايران ان استشهاد عالمين دينيين طعنا على يد شخص تكفيري في حرم الامام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة يأتي ضمن مخطط رسمه الاعداء لضرب الأمن والاستقرار واحداث شرخ واثارة النعرات الطائفية، مؤكدين ضرورة التحلي بالوحدة واليقظة أمام هذه المؤامرات.

وشدد أئمة الجمعة والجماعة ان يد الجهل والتكفير التي امتدت لسفك دماء علماء الدين في الحرم الرضوي الشريف تحركها مؤامرات الشيطان الأكبر والحماة الاقليميين لاشعال الخلافات بين المسلمين لكن الشعب الايراني الذي يمتلك البصيرة لن يقع في فخ التفرقة وانعدام الامن.

ودان ائمة الجمعة والجماعة في ايران اراقة دماء الابرياء سواء في ايران او في أية منطقة في العالم، معتبرين ان وحدة الأمة الاسلامية التي تعتبر مكمن قوة واستمرار هذا الدين الحنيف لن تنتهي بفعل الجرائم التكفيرية الارهابية التي يقف خلفها الكيان الصهيوني وأميركا.