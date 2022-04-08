شاهد..رغم حواجز الاحتلال، الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

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الجمعة الاولى من شهر رمضان المبارك الالاف من الفلسطينين يمنعون من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك بسبب اجراءات الاحتلال التي سمحت فقط لمن هم فوق الـ50 عام، عشرات الحواجز الشرطية ونقاط التفتيش والحواجز الحديدية طوقت كل مداخل وشوارع القدس المحتلة.

وقال مدير المسجد الاقصى المبارك الشيخ عمر السكواني: "وصلت هذه الاعداد الطيبة التي وصلت الى المسجد الاقصى رغم الحواجز، توقعنا ان العدد يكون اكبر، لكن البركة في من وصل وتجاوز هذه الحواجز فبارك الله في هذه الجموع الطيبة، التي رسالتها تقول ان المسجد الاقصى عقيدة لنا".

ورغم كل هذه الاجراءات والتحكم بحرية العبادة زحف عشرات الالاف نحو القدس من الشيوخ والنساء متحدين كل قرارات المنع والحصار المفروض على القدس والمسجد الاقصى المبارك.

وقال العضو في المجلس الوطني الفسطيني سعيد الشويكي: "رغم الحواجز ومنع الاحتلال بحجة الوضع الامني، لكن شعبنا الفلسطيني مصر على الوصول الى المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة في اول جمعة من شهر رمضان المبارك".

وبعد سلسلة العمليات الفلسطينية الفردية والتي اًقعت قتلى وجرحة بصفوف المستوطنين يواصل جيش الاحتلال رفع تأهب لدرجة القصوى بمختلف مناطق الكيان المحتل تزامنا مع ارباكا وتخبط للمستويين السياسي والعسكري.

رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي الا ان الالاف وصلوا الى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الاحتلال يتذرع بتزامن العمليات لمنع الفلسطينيين والمصلين للوصول الى هذا المكان الطاهر.

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