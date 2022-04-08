الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢
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أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره الكويتي يؤكد التعاون العملي بين البلدين وتنمية العلاقات مع الدول الجوار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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