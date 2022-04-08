شاهد.."رعد حازم" ارعد وارعب الكيان الصهيوني ورحل..

العالم - مراسلون

تطورت من ناحية الشكل والمكان والاهداف والتكتيك، انها العمليات الفلسطينية في قلب كيان الاحتلال، شاب فلسطيني وسط مدينة تل ابيب ينفذ عملية ويتوارى عن الانظار لعدة ساعات ويربك الاحتلال وقوى الامن الاسرائيلية، قبل ان يستشهد تاركا الامن الاسرائيلي في حيرة والسياسيين الاسرائيليين كل يوجه الاتهام للاخر، منذ الساعات الاولى لعملية "ديزنغوف" خرج اعضاء حكومة "بينت" يلوحون بمحاربة الفلسطينيين بشتى الطرق ويهددونهم بسوء المصير، تهديدات يدركون انها لن تمنع فلسطيني من تنفيذ ما خطر في قلبه وايده به عقله في لحظة.

وقال استاذ الاعلام في جامعة القدس احمد رفيق عوض: "هذه العملية اثبتت اسرائيل مفلس جدا، امنيا لانها لم تستكع في اي حملة امنية ان تنجح فيها وتحصد نتائج سياسية، بمعنى خضوع الشعب الفسطيني، او دخول اسرائيل في تسوية هذه المسئلة ثبت بطلانها".



وعلى الرغم من ان المستوى الرسمي الفلسطيني ادان العملية مجبرا كما يرى البعض لا مخيرا، الا ان الشارع الفلسطيني وفصائله كان لهم راي اخر في عملية "ديزنغوف" وما قبلها، بان هذه العمليات تثبت للاحتلال ان عدوانه لا يمكن ان يمر مرور الكرام وان الفلسطينيين لا يمكن تجاهلهم حتى ولو طبع الاحتلال مع العرب كافة لان القضية الفلسطينية هي المحور التي تدور حولها كافة قضايا العرب والمسلمين.



وقال مدير مركز مسار للدراسات نهاد ابو غوش: "واضح ان موقف الشعب الفلسطيني العارم ومعه المقاومة يفتخر بما جرى بالامس، ولا شك بان هذا هو رد فلسطيني واسع النطاق لايمكن ان يؤثر عليه ادنه من هنا او تصريح من هناك".



تستطيع تل ابيب ان تفرض عضلاتها خلال الايام المقبلة في التعامل مع الفلسطينيين لكن ذلك لن يغير مشهد المقاوم المنفرد الذي يسير في شوارع تل ابيب.

المزيد من التفاصيل في الفيدو المرفق..