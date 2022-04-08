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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
رئيس الوزراء الباكستاني: ادعو شعبنا الواعي والمسؤول للاحتجاج مساء يوم الاحد بشكل سلميّ على الحكومة المستوردة التي تسعى للسيطرة على البلاد
رئيس الوزراء الباكستاني: الغرب يعرف من هو رجل باكستان الحقيقي فعمران خان هو من رفض الاعمال العسكرية الغربية في أفغانستان وغزو العراق
رئيس الوزراء الباكستاني: الغرب يعرف من هو رجل باكستان الحقيقي فعمران خان هو من رفض الاعمال العسكرية الغربية في أفغانستان وغزو العراق
عمران خان: محور الصراع هو انني اقوم بحماية سيادة باكستان لتكون صاحبة قرار مستقل وسيادي فيما تقول المعارضة ان باكستان تعتمد على الغرب
عمران خان: كان على المحكمة العليا ان تحقق في رسالة التهديد التي تلقيناها لانها السبب الرئيس وراء حراك المعارضة وهذه فوضى غير مقبولة
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كلمة متلفزة:شعرنا باليأس من قرار المحكمة العليا حيال رفض الاحراءات المتخذة للسيطرة على المؤامرة الخارجية
مراسل العالم:قوات الامن الباكستانية تفرض خطة امنية بمنطقة مؤسسات الدولة تحضيراً لجلسة البرلمان بشان حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
عدد القتلى الإسرائيليين في عملية تل أبيب أمس يرتفع إلى 3
أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره الكويتي يؤكد التعاون العملي بين البلدين وتنمية العلاقات مع الدول الجوار لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
مصادر طبية فلسطينية: 15 إصابة بمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 08-04-2022
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الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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