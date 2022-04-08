شاهد.. المطعم الطائر في اندونسيا

العالم - خاص بالعالم

قبل أذان المغرب ربطوا الأحزمة جيدا وتهيأوا للطيران والإفطار، ولكن ليس في طائرة أو مركبة فضائية، بل في مطعم مفتوح ومعلق في السماء على طراز بعض الألعاب التي نراها في مدن الملاهي.

'لاونج إن ذا سكاي' مطعم جديد والأول من نوعه في اندونيسيا تم افتتاحه في العاصمة جاكرتا ليقدم الطعام لزبائنه على علو 50مترا فوق سطح الأرض.

وقال أندي رحمت ألله، وهو عامل في صالة فريق التسويق في سكاي أندونيسيا: "كثير من الناس يتساءلون عما إذا كان هذا آمنًا أم لا. لقد تم الاعتناء بكل الأمور وحصلنا على جميع التراخيص والأذونات اللازمة".

صالة المطعم تتكون من منصة مركزية تربط 8 طاولات كل منها أربعة مقاعد معلقة فوق الأرض، يتم رفع المنصة، جنبًا إلى جنب مع الضيوف المرتبطين بمقاعدهم بواسطة أحزمة، و بواسطة الرافعة يطير المطعم بزبائنه والعاملين فيه إلى ارتفاع يصل إلى 50 مترًا واعتمادًا على الظروف الجوية، ويجب أن يكون عمر العملاء أكثر من 17 عامًا وطولهم نحو145 سنتمترا على الأقل وأن لا يزيد وزنهم عن150 كلغراما وفقًا لموقع المطعم على الإنترنت.

وقالت يوني وهي طبيبة: "في البداية لم يكن الأمر سهلاً. كنت متوترة واعتقدت انني لن أتمكن من ابتلاع الطعام والشراب، ولكن بعد مرور بعض الوقت زال التوتر".



وتم استخدام تصميم صالة المطعم الخاصة فقط في ماليزيا وقبل ذلك في بلجيكا حيث تأسست الخدمة وجاءت فكرة هذه المطاعم المعلقة في السماء او الهواء بعدما انضمّت شركة متخصصة في منشآت الملاهي التي تنشر الرافعات إلى وكالة متخصصة في كل ما يخص المطاعم مطلقة مفهوم' العشاء في السماء.