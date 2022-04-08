زيلينسكي: لقد أضعفا أنفسنا حين تخلّينا عن ترسانتنا النووية

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واعتبر زيلينسكي​، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، أنّه "إذا لم تستطع قواتنا صدّ الهجوم في ​دونباس​، فإن احتمال تجدد الهجوم على ​كييف​ قائم". كما أوضح أن "جنودنا يقاتلون في ماريوبول حتى الرصاصة الأخيرة، ولن يستسلموا".

وأشار زيلينسكي إلى أنّ "الحرب لم تنته بعد، والكثير من مناطقنا محتلّة".

واعتبر أنّ "المفاوضات ليست متوقفة ولكنها بطيئة، ولا أرى أي نتيجة منها حتى الآن، وهي الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء"، مشيرًا إلى أنّ هناك "دول أبدت استعدادها لتكون ضامنًا لأمن أوكرانيا، بينها بريطانيا وأميركا وبولندا وتركيا وإيطاليا"، معلنًا "أنّنا طلبنا انضمام الصين للدول التي يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا".