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زيلينسكي: لقد أضعفا أنفسنا حين تخلّينا عن ترسانتنا النووية

زيلينسكي: لقد أضعفا أنفسنا حين تخلّينا عن ترسانتنا النووية
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي "أنني نادم على تخلينا عن ترسانتا النووية، لكن لا نسعى للحصول على سلاح نووي"، مؤكدًا "أننا أضعفا أنفسنا حين تخلّينا عن ترسانتنا النووية".

العالم ـ أوروبا

واعتبر زيلينسكي​، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، أنّه "إذا لم تستطع قواتنا صدّ الهجوم في ​دونباس​، فإن احتمال تجدد الهجوم على ​كييف​ قائم". كما أوضح أن "جنودنا يقاتلون في ماريوبول حتى الرصاصة الأخيرة، ولن يستسلموا".

وأشار زيلينسكي إلى أنّ "الحرب لم تنته بعد، والكثير من مناطقنا محتلّة".

واعتبر أنّ "المفاوضات ليست متوقفة ولكنها بطيئة، ولا أرى أي نتيجة منها حتى الآن، وهي الطريقة الوحيدة لوقف نزيف الدماء"، مشيرًا إلى أنّ هناك "دول أبدت استعدادها لتكون ضامنًا لأمن أوكرانيا، بينها بريطانيا وأميركا وبولندا وتركيا وإيطاليا"، معلنًا "أنّنا طلبنا انضمام الصين للدول التي يمكن أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا".

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