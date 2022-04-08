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عمران خان: محور الصراع هو انني اقوم بحماية سيادة باكستان لتكون صاحبة قرار مستقل وسيادي فيما تقول المعارضة ان باكستان تعتمد على الغرب

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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