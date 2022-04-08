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رئيس الوزراء الباكستاني: ادعو شعبنا الواعي والمسؤول للاحتجاج مساء يوم الاحد بشكل سلميّ على الحكومة المستوردة التي تسعى للسيطرة على البلاد

الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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