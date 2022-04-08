روسيا تطالب بالتحقيق في جرائم الأمريكيين في الرقة السورية

العالم-سوریا

وقال كوزمين خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا، يوم الجمعة: "لم ننس كيف سوّى العسكريون الأمريكيون الرقة السورية بالأرض خلال الحملة العسكرية الهمجية التي خاضوها مع القوات التابعة لهم".

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبها العسكريون الأمريكيون خلال العملية العسكرية غير المسبوقة في قسوتها، يجب التحقيق فيها".

وأشار إلى أنه "نتيجة العملية العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة واستخدمت فيها الطيران والمدرعات، قتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بمن فيهم أطفال".

يذكر أن الولايات المتحدة شكلت ما سمّته تحالفا دوليا عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، الذي اتخذ من مدينة الرقة السورية أحد أهم معاقله.