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هكذا ترد حماس على إدانة تركيا والبحرين لعملية "تل أبيب"

هكذا ترد حماس على إدانة تركيا والبحرين لعملية
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

عبّر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، عن استهجان الحركة تصريحات كل من السفارة التركية لدى الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الخارجية البحرينية، عبر استنكارهما عملية "تل أبيب".

العالم - فلسطين

وقال قاسم للميادين: "نستهجن تصريحات السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني، والخارجية البحرينية، والتي استنكرت العملية الفدائية في تل أبيب".

ولفت قاسم إلى أنّ "مقاومة الشعب الفلسطيني هي من أجل الدفاع عن النفس والمقدسات، وهي حق مكفول في كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكد قاسم أنّ "سياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، هي أحد أشكال الإرهاب والعنصرية في العالم".

ودانت سفارة تركيا لدى الاحتلال الإسرائيلي العملية "تل أبيب"، وقالت: "ندين الهجوم الإرهابي في تل أبيب، ونشعر بالقلق إزاء ازدياد عدد الحوادث في الآونة الأخيرة. ونرسل تعازينا إلى إسرائيل وإلى عائلات الضحايا" على حد تعبير بيان السفارة.

أمّا وزارة الخارجية البحرينية فقالت في بيانها: "ندين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب".

وأدت العملية الفدائية في "تل أبيب"، أمس الخميس، إلى مقتل 3 إسرائيليين. وفجر اليوم الجمعة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي استشهاد منفذ عملية "تل أبيب"، رعد فتحي زيدان خازم (29 عاماً)، خلال اشتباك مع قوات إسرائيلية خاصة.

وخرجت مَسيرات احتفالية في مدن فلسطينية متعددة وسط هتافات وتكبيرات، ابتهاجاً بالعملية البطولية وتأييداً لها. كما باركت الفصائل الفلسطينية عملية "تل أبيب"، مؤكدةً أنّها "ردّ فعل طبيعي على جرائم الاحتلال".

ووضعت حركة "حماس" العملية في إطار "الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد جرائم الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا والقدس والمسجد الأقصى". وأكّدت الحركة أنَّ "مقاومة شعبنا ستقف بالمرصاد لكلِّ من يُفكّر في المساس بقدسنا وأقصانا، والأيام شاهدةٌ على ذلك".

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هكذا ترد حماس على إدانة تركيا والبحرين لعملية "تل أبيب"

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