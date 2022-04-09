بايدن يستقبل سفير عُمان في البيت الأبيض

العالم - عمان

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء العمانية"، نقل السفير الطائي خلال المقابلة تحيات السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس بايدن، وتمنياته له وللشعب الأمريكي بمزيد من التطور والنماء.

من جانبه حمل الرئيس الأمريكي سفير سلطنة عمان تحياته إلى السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته له ولسلطنة عمان حكومة وشعبا بمواصلة التقدم والازدهار، متمنيا للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والنجاح، وفق المصدر.

وترتبط عمان وأمريكا بعلاقات تاريخية استراتيجية تعود لنحو 200 عام، كما تستمد أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة من حيث موقعها كمركز متعدد المهام لخدمات دعم الجسر الجوي، حيث أنشأت واشنطن قاعدة جوية فيها، تتمركز بها قاذفات من طراز (B1)، وطائرات التزود بالوقود.