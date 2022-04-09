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إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال بالضفة وقمع في باب العامود

إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال بالضفة وقمع في باب العامود
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والزجاجات الحارقة في شمال وجنوب ، فيما قمعت تلك القوات الشبان المقدسيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على النقطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال على جبل جرزيم في نابلس.

كما ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال على مثلث خرسا جنوب دورا جنوب الخليل.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال نشرت أعدادا كبيرة من عناصرها ولاحقت الأهالي في محيط باب العامود، واعتدت على عدد من الشبان واعتقلت وحدات من "المستعربين" أحدهم.

وقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، الشبان بالضرب المبرح، باستخدام الهراوات، في باب العمود بالقدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، أن "طواقمها تعاملت مع إصابتين، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الشبان في باب العمود، ونقلت إحداها إلى المستشفى للعلاج".

وأفادت "قدس برس"، بأن "عناصر المستعربين اعتقلت شابين خلال المواجهات في باب العمود، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، واقتادتهما إلى غرف المراقبة، قبل نقلهما بسيارة شرطة الاحتلال".

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إطلاق نار وزجاجات حارقة صوب الاحتلال بالضفة وقمع في باب العامود

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