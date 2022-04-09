شاهد.. تصاعد العمليات الفدائية يربك العدو الصهيوني

العالم – خاص بالعالم

واكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي انه لا يمكن ان يقبل الفلسطينيون ان يصبح المستوطنون آمنين هذا الامن لا يمكن ان يحصلوا عليه وبالتالي رأينا سلسة من العمليات التي تشير الى ان الفلسطينيين مصممون على استمرار المقاومة.

واشار هيثم ابو الغزلان الى توقع قادة الاحتلال ان الامور ذاهبة باتجاه تفجر معركة سيف قدس ثانية.

وشدد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي على ان المقاومة حددت موقفها من ان الامور تتجه نحو التصعيد لكن بناء على السلوك الصهيوني الممارس على الارض لان الفلسطينيون والمقاومة لن تقبل بان يستمر التغول الصهيوني والتهويد والاقتحامات للمسجد الاقصى والاعتداءات على الفلسطينيين.

وتابع هيثم ابو الغزلان على ان المبررات الموجودة على الارض يدفع باتجاهها المستوطنون وجيش الاحتلال والاعتداءات التي يقومون بها هي التي تحدد سلوك المقاومة في الرد على هذا العدوان.

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