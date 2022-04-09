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شاهد.. العمليات البطولية تعد لانتصار قريب على "اسرائيل"

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادي ان اليقين الذي تحدث به والد الشهيد رعد حازم يعبر عن حالة اليقين التي يثق بها الشعب الفلسطيني بالنصر القريب.

العالم – خاص بالعالم

واضاف الناطق باسم حماس في القدس ان الشعب الفلسطيني بعد سنوات من التنكيل والتدمير ومحاولات التسجين يأتي اليوم ليقول انه يعد للتحرير.

واشار محمد حمادي الى ان ها يشير الى ارادة جبارة للشعب الفلسطيني ستنتصر على كل ما يحاول الاحتلال ان يغلف نفسه به سواء قوة عسكرية او عتاد او دعم سياسي من امريكا او الاتحاد الاوروبي او الدول المطبعة.

وشدد الناطق باسم حماس في القدس ان كل هذا لن يفيد وان الشعب الفلسطيني منتصر وان سجدة الشكر لوالد الشهيد على ساحات المسجد الاقصى هي حلم كل فلسطيني الذي يعي انه حلم ليس بعيد المنال.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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