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القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية توقف وبتنسيق مسبق مع السلطات القضائية سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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