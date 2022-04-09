السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: مساجد جنين تنعى الشهيد احمد السعدي الذي سقط في اشتباكات مع قوات الاحتلال

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد السيستاني: أنا خادم للعراقيين

شاهد بالفيديو.. تسريبات.. هكذا تشكل المجلس الرئاسي اليمني في دقائق !

هل أكل البيض النيء سيء فعلا؟

ردا على تهديدات الجيش الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية تحذّر: أي اجتياح لمخيم جنين خط أحمر

الحرس الثوري يوقف سفينة اجنبية تحمل وقودا مهربا

مسؤول إسرائيلي: الإعفاء من التأشيرات مع المغرب بدأ نهاية مارس