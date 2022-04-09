شهيد و13 إصابات باقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب بعد وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي، مصاباً برصاصة في رأسه وأخرى في صدره.

وبيّنت "الوزارة" أن 13 إصابات أخرى وصلت المشافي في جنين، مبينة أن 2 منها مصابة بالطن وتجرى لها عمليات في هذه الأثناء، فيما وصفت بقية الإصابات بأنها "مستقرة"

وقالت مصادر محلية: إن الشهيد هو القائد الميداني في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أحمد السعدي، واستشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

وأكدت "كتيبة جنين" أن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم مباشرةً، وإيقاع عدد من الإصابات في صفوفهم قبل أن يرتقي الشهيد "السعدي" خلال الاشتباك.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين داخل شوارع وأزقة المخيم.