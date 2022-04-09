السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية : قوات من الكوماندوز الاسرائيلي تحاصر منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وتطالب العائلة بتسليم نفسها

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تزيح الستار عن 9 إنجازات نوویة جديدة 

السعودية ترفع عدد الحجاج للموسم القادم وتعلن الضوابط

العمليات الفدائية المتلاحقة تؤسس لنصر قريب

رئيسي: ايران لن ترهن أبحاثها النووية السلمية برغبات وآراء الآخرين

مسلسل "الاختيار 3" المصري يواصل الجدل

"الجيش الصحراوي" يشن هجوماً على مواقع القوات المغربية