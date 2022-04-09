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إصابات في صفوف جنود الاحتلال بكمين للمقاومة في مخيم جنين

إصابات في صفوف جنود الاحتلال بكمين للمقاومة في مخيم جنين
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أذعنت صحيفة يديعوت احارانوت اليوم السبت بإن إصابات وقعت في صفوف القوات الاسرائيلية خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين.

العالم - الاحتلال

من جانبها قالت كتيبة جنين: "إن مقاتليها قد استهدفوا آليات وتجمعات جنود العدو بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وقالت كتيبة جنين: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات في القوة".

وأوضحت كتيبة جنين:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات في القوة".

يشار إلى أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين لاعتقال عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد حازم، وسط مقاومة شديدة من مقاومة جنين التي تصدت للمقتحمين من قوات الاحتلال .

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