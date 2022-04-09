ايران تزيح الستار عن 9 إنجازات نوویة جديدة 

العالم - ايران

وفي كلمته بالمراسم قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية اننا نتوقع أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ تعهداتها القانونية تزامنا مع سياسة الشفافية التي تنتهجها إيران ولا ترضخ امام الضغط وعمليات تخريبية يلجأ اليها أعداء الشعب الإيراني.

وأشار محمد إسلامي، خلال المراسم إلى أن ايران ستعمل على الحفاظ على علاقاتها مع الوكالة الدولية"، متوقعاً منها الالتزام بتعهداتها القانونية مقابل سياسة الشفافية التي تعتمدها ايران"، وأوضح أننا عرضنا الوثيقة الاستراتيجية التي تحدد رؤيتنا النووية خلال 20 سنة القادمة.

وأكد إسلامي، أنه "على الوكالة الدولية الوقوف بوجه الضغوط الخارجية التي تمارس عليها بشأن العلاقة معنا، كما عليها تبني موقف حازم تجاه عمليات إسرائيل التخريبية ضدنا.

وقال حققت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نحو 77 إنجازًا جديدًا خلال العام الماضي الايراني (انتهى في 20 اذار/مارس 2022) ، منها 29 إنجازًا في مجال الوقود النووي ، و 19 إنجازًا في مجال البحث والتطوير ، و 15 إنجازًا في مجال إمداد الطاقة و 14 إنجاز يتعلق بمجال تطبيق الإشعاع واعلن عن ازاحة الستار عن تسعة انجازات جديدة ووثيقة استراتيجية للصناعة النووية في المراسم.

وهذه الإنجازات التسعة هي:

1- الوثيقة الاستراتيجية الشاملة والمستندات المرفقة بها.

2- تجميع المعرفة التقنية وبناء العينة الأولى من ألواح وقود السيليكون لتحل محل وقود مفاعل الأبحاث في طهران.

3- تصميم وبناء نظام لإزالة السموم من الفستق باستخدام تقنية البلازما الباردة، وبهذه الطريقة يتم القضاء على الفطريات والبكتيريا من منتج الفستق ولا يوجد أي مانع في طريق تصدير هذا المنتج.

4- تصميم وبناء نظام البلازما الباردة لعلاج السرطان، ويستهدف هذا النظام الخلايا السرطانية بشكل انتقائي ويقلل من آلام ومعاناة مرضى السرطان.

5- إنتاج النويدات المشعة تيربيوم -161 بدون مادة حاملة إضافية ، وبهذه الطريقة يتم ربط الجزئيات المشعة بالورم من خلال ناقل خاص يعتمد على نوع السرطان ويقضى على الخلية السرطانية.

6- وضع بطاقة على مجموعة الأدوية الإشعاعية Pentaxifur لتشخيص أكثر من 28 نوعًا من السرطان المستعصي وجميع النقائل.

7- إنتاج مجموعة المستحضرات الصيدلانية المشعة FAPI لوضع العلامات بالأدوية الإشعاعية 177 ، الغاليوم 68 والتكنيتيوم 99.

8- تكنولوجيا إنتاج مسحوق الزركونيا المستدام الذي يمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.

9- تصميم وتصنيع نوابض الليزر بالآلات الدقيقة لصناعة أجزاء صغيرة بدقة عالية.

یتبع ..