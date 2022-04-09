شاهد.. أطفال غزة يلعبون لعبة اليهود و رعد !

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في غزه ان أهالي قطاع غزة يتابعون اخبار جنين انطلاقا من شعورهم الوحدوي المقاوم.

وأوضحت مراسلة العالم ان عملية الشهيد رعد حازم في تل أبيب أصبح أيقونة نضالية کبيرة يتحدث حولها الصغير والكبير في غزة بحيث بدأ الاطفال يلعبون في الشوارع لعبة "اليهود و رعد" ما يؤكد فشل استراتيجية الاحتلال التي تشير الی ان الكبار يموتون والصغار ينسون.

وبينت مراسلة قناة العالم ان فصائل المقاومة الفلسطينية اجمعت على ان غزة لم تقف مكتوفة الايدي مقابل مايحصل في جنين مؤكدة ان الشهيد أحمد السعدي الذي سقط في مواجهات جنين كان من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.