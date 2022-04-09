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السلام أم تجارة الموت...

تعرف على التاريخ الأسود لمؤسس جائزة "نوبل"!

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

كثير من الناس يعرفون موسسة "النوبل" السويدية بجوائزها العلمية وبسعيها لنشر السلام في العالم، لكنها للنوبل وجه آخر وللسوید ملف سيء في مجال حقوق الإنسان، فإليكم هذا الفلم الوثائقي...

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