السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في حركة حماس عبد اللطيف القانوع: شعبنا جاهز لأي معركة مع الاحتلال والمطلوب أن تشتعل كل مدن الضفة بوجه الاحتلال

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواجهات حادة في البرلمان الباكستاني في جلسة حجب الثقة عن عمران خان

فرقة العباس القتالية تصدر بيانا بعد حريق أحد مستودعاتها

شاهد.. جيل مجزرة جنين يقرر رفع السلاح ضد 'اسرائيل'

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي یسجل 5.6 مليار دولار

الصحة الايرانية: 1757 إصابة و 49 وفاة جديدة بكورونا

شاهد بالفيديو.. المقاومة تزلزل الكيان بنوع جديد من المقاومة لم تتوقعه