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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: ما يحدث اليوم في القدس سينعكس على توتر الاجواء اكثر داخل كيان الاحتلال
طارق عزالدين: نتحدى الاحتلال ان يكشف عن خسائره امام ضربات المقاومة
طارق عزالدين: الارباك لدى الاحتلال سيؤدي الى اضعاف جبهته الداخلية
القيادي في حماس محمود الزهار: العمليات البطولية تثبت أن لا مستقبل لليهود على أرضنا
الناطق باسم حماس فوزي برهوم: ما يجري في جنين هو ملحمة بطولية كبيرة يسطرها المجاهدون حمايةً للأرض والمقدسات ودفاعاً عن عوائل الشهداء
طارق عزالدين: كلما حاول الاحتلال ان يحرف البوصلة عن ازماته الداخلية تخرج مقاومتنا لتؤكد صوابية طريقها
طارق عزالدين: الارباك لدى الاحتلال سيؤدي الى اضعاف جبهته الداخلية
طارق عزالدين: نطالب بتوسيع كافة اساليب المقاومة من اجل ردع الاحتلال
طارق عزالدين: كافة الطرق والاساليب باتت مشروعة للمقاومة امام جرائم الاحتلال
طارق عزالدين: كل المطبعين الذين يقفون خلف الاحتلال سينهزمون عندما يهزم الاحتلال امام المقاومة
طارق عزالدين: الاحتلال يعلم جيدا ان ليس بامكانه السيطرة على عدة جبهات في آن واحد
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش
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