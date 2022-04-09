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ائتلاف 14 فبراير:عملية تل ابيب أذلت الصهاينة وأرعبت أذنابهم الخليفيين  

ائتلاف 14 فبراير:عملية تل ابيب أذلت الصهاينة وأرعبت أذنابهم الخليفيين  
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني إن عملية تل ابيب الذي نفذها الاستشهادي«رعد فتحي حازم، أذلت الصهاينة و"أرعبت أذنابهم الخليفيين في البحرين".

العالم- البحرين

وجاء في نص بيان اصدره المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير:

"بسم الله الرحمن الرحيم

ما إن نفذ الاستشهادي البطل «رعد فتحي حازم» عمليته الرمضانية المباركة في قلب (تل أبيب) بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى ارتفع صراخ الصهاينة وأذنابهم في المنطقة، وارتعدت فرائص الخليفيين الذين استنكروها، عبر وزارة خارجيتهم، مثبتين أنفسهم في موقع الذل والخيانة من جديد.

يشرفنا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، وباسم شعب البحرين وعاصمتنا المنامة الأبية والمحتلة من نظام آل خليفة المجرمين أن نعلن مباركتنا لهذه العملية الفلسطينية التي رفعت رأس الأمة مرة أخرى مع ثلاث عمليات بطولية سبقتها، والتي أذلت كيان الصهاينة ومعهم المطبعون، في الوقت الذي نذكر العالم أن حكام آل خليفة لا يمثلون شعب البحرين المقاوم والمناصر لفلسطين، وأن بيان خارجيتهم هو بيان عدائي لكل الأمة وشعبنا منه بريء.

نرسل من البحرين تهنئتنا وتعازينا كذلك إلى أسرة الشهيد الفدائي «رعد حازم» وإلى عوائل الشهداء، وعموم هذا الشعب العظيم والأحرار في العالم، ونبارك لهم هذا الإنجاز النوعي، ونسأل الله أن يحشر الشهيد مع الشهداء والمصطفين، ونؤكد دائمًا وقوفنا مع أهلنا في فلسطين حتى تحرير الأقصى من براثن الصهاينة المجرمين.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

السبت 9 أبريل/ نيسان 2022 م "

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