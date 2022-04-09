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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وزير الخارجية الاماراتي: زيارة الرئيس السوري للامارات والهدنة في اليمن وفرتا فرصة لجميع الاطراف لانتهازهما من اجل التنمية والتطور وتجنب التوتر
وزير الخارجية الاماراتي يعرب عن امله بان تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور في العام الايراني الجديد
عبداللهيان يعتبر التواجد الصهيوني في المنطقة تهديدا لكل دولها ويؤكد ضرورة الحد من وجود الجهات التي تزعزع امن المنطقة
عبداللهيان: ايران لا تريد سوى الخير والتطور والامن لبلدان المنطقة لكن الصهاينة هم اساس انعدام الامن في المنطقة
عبداللهيان يرحب بوقف موقت لاطلاق النار في اليمن ويأمل بان يتم الغاء كامل للحصار على هذا البلد وانطلاق مفاوضات بين جميع الاطراف اليمنية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان هاتفيا ان لا حدود امام تنمية علاقات البلدين
مراسل العالم: ما يحدث اليوم في القدس سينعكس على توتر الاجواء اكثر داخل كيان الاحتلال
طارق عزالدين: نتحدى الاحتلال ان يكشف عن خسائره امام ضربات المقاومة
طارق عزالدين: الارباك لدى الاحتلال سيؤدي الى اضعاف جبهته الداخلية
القيادي في حماس محمود الزهار: العمليات البطولية تثبت أن لا مستقبل لليهود على أرضنا
مراسل العالم: ما يحدث اليوم في القدس سينعكس على توتر الاجواء اكثر داخل كيان الاحتلال
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش
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