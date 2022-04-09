الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا

العالم - المغرب

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان لها اليوم السبت إنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و888 حالة.

وأضافت الوزارة أن 4 آلاف و25 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و178 ألفا و202 شخص.

كما أوضحت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و793 ألفا و626 شخصا حتى اليوم، وأن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و268 ألفا و356 شخصا حتى اليوم.