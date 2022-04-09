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الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا

الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه لم تسجل أي وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليستقر العدد الإجمالي عند 16 ألفا و61 حالة، فيما تم تسجيل 100 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و147ألفا و93 حالة.

العالم - المغرب

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان لها اليوم السبت إنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و163 ألفا و888 حالة.

وأضافت الوزارة أن 4 آلاف و25 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة "المعززة" من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقوا تلك الجرعة 6 ملايين و178 ألفا و202 شخص.

كما أوضحت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و793 ألفا و626 شخصا حتى اليوم، وأن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 23 مليونا و268 ألفا و356 شخصا حتى اليوم.

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الصحة المغربية: 82 اصابة وصفر وفيات بكورونا