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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان هاتفيا ان لا حدود امام تنمية علاقات البلدين

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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