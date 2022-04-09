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عبداللهيان يعتبر التواجد الصهيوني في المنطقة تهديدا لكل دولها ويؤكد ضرورة الحد من وجود الجهات التي تزعزع امن المنطقة

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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