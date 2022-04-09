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بالصور.. آثار الحريق بأحد مستودعات فرقة العباس القتالية

بالصور.. آثار الحريق بأحد مستودعات فرقة العباس القتالية
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أظهرت عدد من الصور، آثار الحريق الذي اندلع اليوم السبت، داخل أحد مستودعات فرقة العباس القتالية في محافظة كربلاء المقدسة بالعراق.

العالم - العراق

وجاء في الصور، فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد الحريق، الذي سيطرت عليه فيما بعد، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت فرقة العباس القتالية، بياناً بعد تعرض أحد مستودعات أفواجها لحريق في منطقة الرزازة بمحافظة كربلاء.

وذكر إعلام الفرقة في بيان ، أن "أحد مستودعات أفواجنا في منطقة الرزازة (خارج مدينة كربلاء)، تعرض إلى حريق يجري احتواؤه".

وأضاف البيان، أن "المستودع، يبعد عن مركز المدينة نحو 25 كيلو متراً"، مشيراً إلى أن "قيادة فرقة العباس القتالية، وجهت بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بعد احتواء آثاره".

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