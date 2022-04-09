أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 09  أبريل 2022

كيهان ..

هلع في بيت العنكبوت.. رابع عملية إستشهادية تقلب الأوضاع رأسا على عقب بتل أبيب

جوان ..

الفلسطينيون يحولون فلسطين المحتلة الى جحيم حقيقي للمحتلين الصهاينة

جمهوري اسلامي ..

المحكمة الفدرالية العليا بباكستان تلغي قراري حل البرلمان والحكومة

رسالت ..

البرلمان الباكستاني سيبت اليوم بمستقبل رئيس الوزراء عمران خان بجلسة بشأن حجب الثقة

مردم سالاري ..

القوات الروسية تجري تغييرا في خططها الميدانية لصالح التركيز على شرق أوكرانيا

كار وكاركر ..

الناطق بإسم الكرملين... هناك خسائر ملموسة في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا

وطن امروز ..

وقوع ثلاثة إنفجارات غامضة في مركز بحوث وتدريبات عسكرية بمدينة إسطنبول التركية

قدس ..

هجمات بالصواريخ والمسيرات تستهدف مواقع عسكرية أمريكية بالعراق وسوريا

اعتماد ..

الرياض وأبو ظبي تعزلان منصور هادي لصالح تعيين بيادق جديدة بالحرب على اليمن

رويش ملت ..

امكانية كسر قيمة الصادرات الإيرانية لحاجز المئة مليار دولار سنويا باتت مطروحة

حمايت ..

تل أبيب باتت مهزوزة أكثر من أي وقت آخر .. عمليات إستشهادية تؤرق الصهاينة رعبا

خراسان ..

فرنسا تقف على عتبة إنتخابات رئاسية , وتكهنات متباينة حول نتائجها ومستقبل ماكرون

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت عما وصفته بالهزات الارتدادية لهجمات انصارالله في مقالها( السعودية تعزل الرئيس اليمني المستقيل)..وضعت السعودية نهاية لدور الرئيس اليمني المستقيل الهارب عبد ربه منصور هادي تحت وطأة عوامل متعددة ..السعودية أضطرت لعزل هادي تحت وطأة متغيرات وتداعيات أملتها الضربات التي وجهتها حركة أنصار الله لمنشآتها النفطية والحيوية.

فهذه الضربات دفعت السعودية وحليفتها الامارات لدفع الامور وعبر حكومة هادي نحو اجراء مفاوضات يمنية يمنية تمخضت عن هدنة لشهرين بحرب اليمن , ويبدو ان الرياض توصلت لقناعة بأن وجود هادي بات عبئا خاصة وان عزله هو احد شروط حركة انصار الله, كما ان وجوده بات يثقل على الميزانية السعودية المنهكة بسبب نفقات الحرب على اليمن .

وبصورة عامة احترقت اوراق منصور هادي بالنسبة للسعودية ومن هذا المنطلق تم عزله لصالح تشكيل مجلس رئاسي حل محله وعلى اساس ان يشرف على المفاوضات مع حركة انصارالله التي اعتبرت هذه التغييرات مجرد مسرحية سعودية اماراتية غربية مكشوفة .

ايران ...

صحيفة ايران سلطت الضوء على تطورات الساحة الباكستانية وكتبت في مقالها ( عمران خان والتحدي الأكبر ).. الغت المحكمة العليا بباكستان قرار حل البرلمان معتبرة بأن حل البرلمان غير قانوني لانه جاء بايعاز من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية.. ان موقف المحكمة العليا عزز في الواقع مواقف القوى والتيارات السياسية والنيابية المناهضة لعمران خان.

إن البرلمان الباكستاني سيبت اليوم بإجتماع طارئ بتلك اللائحة التي تدعو لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان وهي اللائحة نفسها التي سبق وان الغاءها رئيس البرلمان قبل طرحها للنقاش ليتبع ذلك الحدث اعلان عمران خان عن حل الحكومة ودعوته من الرئيس الباكستاني بحل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة.

ان باكستان باتت مقبلة على مرحلة حرجة , فحجب الثقة عن عمران خان سيقلب الطاولة عليه حيث سيكلف البرلمان في خطوة تالية مباشرة شخصية اخرى لتشكيل حكومة جديدة دون االحاجة لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة اي على عكس ما اراده عمران خان والرئيس الباكستاني ايضا.

جام جم ..

في افتتاحيتها( مؤشرات تسارع أفول الكيان الصهيوني) كتبت صحيفة جام جم .. سلسلة العمليات الاستشهادية الفلسطينية الاخيرة تعطي فكرة واضحة عن مدى هشاشة الاوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة ..

أربع عمليات إستشهادية إثنتان منها بتل أبيب بأقل من ثلاثة أسابيع في تطور قلب الأوضاع رأسا على عقب بالكيان وتطور حاسم يسلط الضوء على واقع ان هذا الكيان يتجه نحو الافول من الداخل في ظل الصراعات السياسية التي تعصف به وتفاقم ازماته الاقتصادية والامنية وتسارع وتيرة الهجرة المعاكسة منه بسبب التمييز العنصري من جهة وعدم الوثوق بمستقبل الكيان من جهة اخرى .

ان هذه العمليات الاستشهادية باتت تطرح تساؤلات جدية في الرأي العام بفلسطين المحتلة عما ينتظر هذا الكيان في ظل ضعف قدراته الامنية والى حد فشله حتى في ضمان امن تل ابيب نفسها. وهناك هلع في اوساط هذا الكيان من تحول اراض 1948 الى نواة مقاومة مسلحة جديدة ومنطلق لعمليات استشهادية متواصلة الى جانب الضفة والقطاع.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( آفاق العقوبات على روسيا )..دأبت امريكا وحليفاتها الغربيات على استخدام العقوبات كسلاح لاخضاع بلدان العالم لاملاءاتها وسياساتها , وتحول الامر الى حالة ادمان امريكي غربي عجيب.

ان التجارب اثبتت ان العقوبات قد تؤدي لتحقيق اهداف ونوايا واشنطن في بعض الحالات التي يكون البلد المستهدف ضعيفا اقتصايا او سياسيا او يعاني من تفكك داخلي ما ,ولكن العقوبات الأمريكية فشلت مقابل كوبا لأكثر من نصف قرن , وفشلت مقابل فنزويلا وبالطبع فشلت بإمتياز مقابل إيران.

وهذا الفشل مقابل بلادنا اعترفت امريكا به , ولكن رغم ذلك تراهن امريكا وحليفاتها على العقوبات ثانية وهذه المرة مقابل روسيا على خلفية الحرب باوكرانيا.

ان الاقتصاد الروسي قد يتاثر نسبيا بالعقوبات لكن من المستبعد جدا ان يؤدي الامر لانهياره كما تحلم امريكا فروسيا ليست قوة عظمى عسكريا فحسب بل قوة كبرى في انتاج النفط والغاز والمحاصيل الزراعية والمعادن ولها علاقات جارية واسعة .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( إحياء الإتفاق النووي مرهون بتوفر ضمانات )..فرضت وزارة الخزانة الامريكية اجراءات حظر جديدة على بلادنا في الوقت الذي تتركز فيه مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي على الغاء الحظر واختبار مصداقية الالغاء وغير ذلك .

إن إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة تجسد واقع التناقض الصارخ في سياسات ومواقف الإدارة الأمريكية اذ ليس من المعقول ان يصدق احد ادعاءات البيت الابيض بشان العودة للاتفاق النووي والغاء الحظر في الوقت الذي ينهمك فيه بافتعال الذرائع لفرض المزيد من الحظر.

ان احياء الاتفاق النووي بمفاوضات فيينا امر مرهون لا بالغاء الحظر فحسب بل باخذ ايران ضمانات اكيدة بعدم فرض اية اجراءات حظر اخرى في المستقبل وباخذ ضمانات بعدم اكرار امريكا لسيناريو الانسحاب من عضوية هذا الاتفاق .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن تطورات الساحة الباكستانية في مقالها( المحكمة العليا تدين موقف رئيس الوزراء)..اعتبرت المحكمة العليا بباكستان ان رئيس الوزراء عمران خان انتهك الدستور والقانون بطلبه من رئيس الجمهورية حل البرلمان .

المحكمة العليا ألغت بذلك قرار حل البرلمان ودعته للبت بلائحة حجب الثقة بعمران خان ان هذا التطور يحمل في طياته مخاطر جدية على مستقبل الاوضاع الداخلية في هذا البلد الذي يمتلك ترسانة نووية ويضم اكثر من مئتي مليون نسمة في مجتمع قبلي متعدد الاعراق والاتنيات , وبلد يشهد تكتلات سياسية لها امتدادات عرقية .