ردود افعال شديدة بشأن مجزرة محطة القطارات في اوكرانيا

العالم - اوروبا

الهجوم الصاروخي على محطة القطارات في إقليم دونيتسك شرقي اوكرانيا والذي ادى الى مقتل وجرح العشرات أثار ردود افعال شديدة لاسيما في العواصم الغربية. كييف دعت المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها ، ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الهجوم بالمتعمد

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي "نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا، لذلك ندعو إلى المزيد من تشديد العقوبات على حتى لا تتمكن روسيا من تجاوز العقوبات ومنها حظر الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

وفي المقابل نفت موسكو قصف محطة القطارات واتهمت الخارجية الروسية قوات أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الصاروخي على محطة السكك الحديدية ، واصفة إياه بالعدواني والهمجي. وأضافت أن كييف لن تفلت من المسؤولية عن الحادث ، وحثت العالم على وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

الرئيس الأميركي جو بايدن وصف الهجوم بالفظيع والمروع ارتكبته روسيا بحق المدنيين، في حين قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إن استهداف المدنيين جريمة حرب سُتحاسب روسيا والرئيس فلاديمير بوتين عليها.

من جهتها، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن الهجوم على محطة قطارات تستخدم لإجلاء المدنيين عملٌ حقير. بدوره، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم على المحطة ، وأكد استمرار دعم بلاده لأوكرانيا إنسانيا وعسكريا وماليا.

كما دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الهجوم، واصفا إياه بأنه محاولة أخرى لإغلاق طرق الهرب أمام الفارين من الحرب غير المبررة، وفق تعبيره.

أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس فوصف الهجوم بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي هدفه معاقبة المدنيين، داعيا الى الكشف عن المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش دعا جميع الأطراف الى التزام بالقانون الدولية لحماية المدنيين، مؤكدا أن الهجوم على محطة القطارات غير مقبول بتاتا.