تحذير بشأن تجاهل علاج تسوس الأسنان لفترة طويلة

العالم - منوعات

ما هو سبب تسوس الاسنان؟

تتكون الأسنان من معادن بما في ذلك الكالسيوم والفوسفات، عندما تأكل طعامًا لزجًا (يتضمن كربوهيدرات قابلة للتخمر)، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك (غشاء حيوي ملتصق بالأسنان) تخمر الكربوهيدرات اللاصقة التي تنتج الأحماض كمنتجات ثانوية.

عندما تتلامس هذه الأحماض مع الأسنان لفترة طويلة، تبدأ الأسنان في فقدان المعادن وتشكيل التسوس.

تكون التجاويف في البداية بيضاء طباشيرية عند تجفيفها وتتحول ببطء إلى اللون البني إلى الأسود.

بمجرد تكوين التجويف يبدأ في حبس المزيد من الطعام وينتج المزيد من الأحماض وتتشكل حلقة مفرغة تؤدي إلى تعميق التجاويف والمزيد من الأعراض مثل الحساسية وألم الأسنان.

لا تؤلم معظم التجاويف الأولية أو تظهر عليها أي أعراض أخرى ويمكن رؤيتها فقط على شكل بقع متغيرة اللون أو بنية إلى سوداء على الأسنان.

لذلك، يمكن أن يساعد الفحص الذاتي الدقيق وفحص الأسنان المنتظم في اكتشاف مثل هذه التجاويف. عالجهم مبكرًا عن طريق تنظيف التجويف ووضع ترميم مناسب.

ماذا سيحدث عند تجاهل علاج التسوس؟

إذا كنت تتجاهل التسوس ، فإنه في نهاية المطاف سوف يجف ويبدأ في إعطاء حساسية للأطعمة الساخنة والباردة ، ورائحة الفم الكريهة، والألم الذي قد يكون عرضيًا في البداية.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون الألم شديدًا جدًا ومزعجًا.

في مثل هذا الوقت ، سوف تحتاج إلى زيارة طبيب الأسنان وإجراء الأشعة السينية للأسنان سيقوم طبيب الأسنان بفحص الأشعة السينية وتقديم المشورة بشأن إمكانية إنقاذ السن أو إزالته إذا كان من الممكن إنقاذ السن، فستحتاج إلى علاج الجذور.

يُعرف إجراء تنظيف القنوات التي يتألف منها جذر السن بعلاج قناة الجذرعلاج قناة الجذر هو تقنية تسمح للمريض بالحفاظ على الأسنان التي كان من الممكن خلعها لولا ذلك. عندما يصاب نسيج اللب (العصب) داخل السن بالمرض ويتلف بشكل لا يمكن إصلاحه ، فإن هذا النوع من العلاج مطلوب.

إذا كنت لا تزال تتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ولم تقم بزيارة طبيب الأسنان ، فقد تنتشر العدوى داخل السن إلى العظام وقد تصاب بتورم (خراج) يمكن أن يكون صغيرًا (بالقرب من اللثة) إلى كبير فى الوجه الخدين أو تحت العينين والفك السفلي.

في هذه المرحلة ، يصبح إنقاذ السن أكثر صعوبة مع انتشار العدوى. قد يقوم طبيب أسنانك بأخذ صورة بالأشعة السينية وقد يستنزف العدوى تحت حقنة مخدر موضعي.

إذا كان من الممكن حفظ السن أو الحاجة إلى إزالته، فسوف يعطيك الطبيب دورة من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات ويعيد التقييم بعد بضعة أيام.