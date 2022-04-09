مراكز ريفي حلب ودير الزور تستقبل الراغبين بالانضمام للتسوية

العالم - سوريا

وأعرب عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز مدينة الميادين لـسانا عن سعادتهم بالانضمام إلى التسوية التي مكنتهم من العودة لحياتهم الطبيعية حيث أشار حسين الفرج إلى أنه فار من الخدمة الإلزامية وقام بإجراء التسوية للعودة الى صفوف الجيش العربي السوري.

وبين مشعل البري ورشيد السبيع وعدنان الجاراد أنهم مقيمون مع عائلاتهم منذ سنوات في منطقة الجزيرة وجاءت هذه الفرصة لتمكنهم من العودة إلى أهلهم وارضهم وتتيح لأبنائهم العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم في حين دعا مالك العبيد جميع المطلوبين للاستفادة من هذه الفرصة والانضمام إلى التسوية التي تجري بسهولة ويسر.

وفي ريف حلب واصلا مركزي التسوية في حيان وتل عرن فتح أبوابهما أمام الملتحقين بالتسوية لهذا اليوم حيث انضم العشرات معلنين بذلك فتح صفحة جديدة في حياتهم.

وأعرب عدد ممن التحقوا بالتسوية عن أملهم بأن تستمر التسوية في مناطقهم إلى أن تتاح الفرصة لجميع من غرر بهم للعودة إلى قراهم واراضيهم الزراعية لافتين إلى أنها فرصة تفتح الباب أمام مستقبل جديد لأبناء المنطقة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار ضمنها.