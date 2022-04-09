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القدس المحتلة تشهد توترا شديدا وسط تواجد كثيف لجنود الاحتلال

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال صباح اليوم السبت في مدينة القدس المحتلة، فيما كثف الاحتلال من تواجد قواته في المدينة المقدسة وخصوصا في محيط المسجد الاقصى المبارك.

العالم - خاص العالم

وأفاد مراسلنا في القدس الشريف خضر شاهين بان المدينة المحتلة تشهد توترا على الصعيد الميداني منذ عملية بئر السبع حيث قامت سلطات الاحتلال بنشر اكثر من 3000 جندي في محيط المسجد الاقصى المبارك وبتشديد الاجراءات على ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، موضحا بان هناك تخبط لدى حكومة الاحتلال في اتخاذ القرار ووضع الخطط الامنية.

وتابع مراسلنا بان القدس المحتلة تعيش حالة من الترقب في ظل تزايد العمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال التي تنفذها المقاومة الفلسطينية التي كان اخرها في تل ابيب والتي ادت الى وقع عددا من القتلى والجرحى من المستوطنين في المكان.

وأضاف مراسلنا بان الاعتداءات التي يقوم بها جنود لاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة تتطلب توحد الشارع الفلسطيني لان حالة الانقسام تؤثر على النتائج الملموسة للعمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني الثائر..

وأشار مراسلنا بان جموع غفيرة من الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس - كتيبة جنين، أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في جنين صباح السبت، موضحا بان كافة فصائل والقوى الوطنية والإسلامية شاركت في التشييع، والتي كانت قد نعت الشهيد السعدي، مؤكدةً أن دماءه لن تذهب هدراً.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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