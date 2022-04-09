شاهد بالفديو.. يوم نووي بامتياز يمر على الايرانيين

العالم - خاص العالم

يوم نووي بامتياز يمر على الايرانيين في الوقت الذي تعيش المفاوضات بين ايران والدول 4+1 وقفة تقول طهران انها بسبب جشع الطرف الامريكي. تحتفل ايران باليوم الوطني للتقنية النووية وعلى اعلى المستويات تزيح الستار عن انجازات النووية انجزت في ظل الضغط القصوى والحظر الامريكي والغربي.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قالها بصراحة ان بلاده لن تربط ابحاثها ودارساتها في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الاخرين

وقال في كلمة له "ان ضرورة تملكنا للتكنولوجيا النووية امرا لا نقاش فيه اننا لن نربط ابحاثنا ودراساتنا في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الاخرين والاعتماد على شبابنا وعلمائنا والعمل الجهادي يسفران عن نتائج ايجابية وعلينا تطبيقهما في المجالات الاخرى".

من جانبه قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي، ان بلاده تتوقع ان تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ تعهداتها القانونية مقابل سياسية الشفافية التي تنتهجها طهران.

ازاحت ايران الستار في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية عن انجازات في مجال الادوية الاشعاعي وانجازين في مجال البلاسما واربعة انجازات في مجال الصناعة والليزر وانظمة التحكم والتصوير.

واعلنت منظمة الطاقة الذرية خلال المعرض عن خططها الاستراتيجية لتوليد عشرة الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية النووية وبناء محطة طاقة محلية بقدرة 360 الف ميغاواط في دواخين جنوب غربي ايران