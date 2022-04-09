مسيرة حاشدة لطلبة بيرزيت نصرة لمخيم جنين ودعماً للمقاومة

العالم - فلسطين

وجاءت المسيرة بتنظيم من الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، التي وجهت التحية للمقاومة في جنين، ولروح الشهيد أحمد السعدي.



وطالب الطلبة بـالردِّ القوي والحازم على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.



وفي كلمتها؛ أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن جنين البطولة تلقن المحتل درسا جديدا كل يوم على طريق النصر والحرية، فيشع ضياؤها شمسا في سماء فلسطين، وينشر رعدها الرعب في قلوب الأعداء.



وشددت الكتلة على أن خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة، لأنها ممثلهم الشرعي والوحيد، وخيار الشهداء الأبطال.



وأضافت: "القيادة التي تمثلنا هي قيادة المقاومة وعلى رأسها أبو خالد محمد الضيف وإخوانه في غرفة العمليات المشتركة".



وقالت الكتلة: إن جرائم الاحتلال لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة، داعية الشعب الفلسطيني للصمود والمشاركة في الفعاليات المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل الوسائل الممكنة.



وشارك في المسيرة الطلابية ملثمون يرتدون زيًّا عسكريًّا، كما ردد الطلاب هتافات لكتائب القسام وقائدها محمد الضيف: "حطوا السيف قبال السيف حنا شعب محمد ضيف" و "الانتقام الانتقام يا سرايا و يا قسام".



وحمل الطلاب يافطات كتب عليها: "يا جنين يا ثورة اصنعي لعداك الموت".



واستشهد الشاب أحمد السعدي اليوم السبت، برصاص الاحتلال في مخيم جنين، فيما أصيب أكثر 15 شابا خلال مواجهات في المخيم وبلدة برقين المجاورة.



وتصدى المقاومون في جنين لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة؛ حيث أعلن عن تضرر آلية عسكرية إسرائيلية.