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السيسي يبحث جهود ضمان سلامة المصريين في أوكرانيا

السيسي يبحث جهود ضمان سلامة المصريين في أوكرانيا
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا واطمأن على سلامتهم.

العالم - مصر

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، "اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.. واطمأن الرئيس على سلامة وأوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا حيث اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع المصريين الذين قاموا بالتحرك من الأماكن الخطرة، وموقف الحالات الإنسانية، وكذلك المصريون العابرون للحدود إلى الدول المجاورة، وجهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، فضلا عن الطلبة العائدين وجهود إلحاقهم بالجامعات المصرية".

ووجه الرئيس السيسي "بضرورة تضافر جهود الدولة وأجهزتها لضمان سلامة وأمن أبناء الوطن وتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة الراهنة لحين عودتهم إلى مصر".

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