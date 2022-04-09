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المجلس السياسي الأعلى باليمن:لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية للسلام باليمن من دول العدوان برعاية مباشرة من قبل أمريكا

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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