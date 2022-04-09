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انطلاق موقع الكتروني لحملة تلزيم المشاريع التقنية الفضائية في ايران

انطلاق موقع الكتروني لحملة تلزيم المشاريع التقنية الفضائية في ايران
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس مركز أبحاث الفضاء في ايران "حسين صميمي" انطلاق موقع الكتروني لحملة تلزيم المشاريع التقنية بهدف انجاز هذا الأمر بشكل مطلوب وتأمين المشاركة المؤثرة لمختلف القطاعات التي تمتلك التقنيات الفضائية، مضيفا بان الموقع جاهز للتدشين.

العالم - ايران

واضاف صميمي: نظرا بأن التسريع في تنمية وانضاج التقنيات الفضائية يعتبر من الاولويات الرئيسية لمركز أبحاث الفضاء في ايران، فان ايجاد شبكة قادرة على تأمين الحاجات من الجامعات والقطاع الخاص والقطاعات الصناعية والمنظمات النشطة في البلاد امرا ضروريا في الصناعة الفضائية.

وتابع: في المرحلة الاولى تم وضع 30 مسألة تواجهها الصناعة الفضائية في البلاد خلال السنوات العشرة المقبلة في مختلف المجالات على هذا الموقع الالكتروني ليطلع عليها المتابعون والاخصائيون والخبراء ومن ثم يبادروا بالتسجيل وارسال مقترحاتهم.

وأردف صميمي "نأمل ان يلعب هذا الموقع دورا بارزا في رفع مستوى التعامل والاستفادة بشكل افضل من الطاقات الموجودة في الجامعات والشركات الخاصة والشركات المعرفية للاجابة على الاسئلة التقنية في مجال الصناعة الفضائية.

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