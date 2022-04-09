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مراسل العالم: المحكمة العليا الباكستانية تضغط للتصويت على مقترح حجب الثقة عن رئيس الوزراء واعلنت فتح ابوابها ليلا في حال عدم إجراء التصويت

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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