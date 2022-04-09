العالم - خاص العالم

اكتشاف أبعد مجرة على الإطلاق تبعد 13,5 مليار سنة ضوئية عن الأرض والتي سميت ب HD1'. بعد أكثر من 1200 ساعة روقبت خلالها السماء عبر أربعة تلسكوبات، رُصد 'HD1'، وهو جسم شديد السطوع 'يتطابق لونه الأحمر مع خصائص مجرة تبعد 13,5 مليار سنة ضوئية'، بحسب ما يوضح مكتشف المجرة يويتشي هاريكانه في بيان نشرته على هامش دراسة للجمعية الفلكية الملكية.

وتكون مجرة 'HD1' قد تشكلت بعد 300 مليون سنة من الانفجار العظيم، وهو فترة نشأة الكون، واستغرق الضوء الذي ينبعث منها 13,5 مليار سنة ليصل إلى الأرض.

وبهدف تحديد عمر المجرة، قاس العلماء الانزياح الأحمر الخاص بضوئها الأصلي. ومع تمدد الكون، تتسع المسافة بين الأجسام. وكلما عدنا بالزمن إلى الوراء، ازدادت المسافة بين الأجسام وامتد ضوءها أكثر متحولاً إلى أطوال موجية تصبح حمراء بشكل متزايد.

لكنّ هناك مشكلة في هذا الاكتشاف، إذ رصد العلماء كذلك كثافة قوية بشكل غير اعتيادي للإشعاع فوق البنفسجي في المجرة، ما يمثل علامة على نشاط لم تتطرق إليه النماذج النظرية الخاصة بتشكيل المجرات.

وطرح علماء الفلك العاملين على هذا الاكتشاف فرضيتين، تشير الأولى إلى أنّ المجرة كانت ستشكّل أرضاً خصبة لتكوّن النجوم بشكل خاص وتشكيل نحو مئة منها سنوياً، وهو معدّل أعلى بعشر مرات من المتوقّع. ويمكن أن تمثل هذه النجوم 'جمهرة النجوم الثالثة' التي لم يتمكن علماء الفلك من رصدها بعد.

ويوضح العالم الفلكي فابيو باكوتشي من مركز هارفارد للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة أنّ هذه الأجيال الأولى من النجوم هي 'أكبر وأكثر إشراقاً وسخونة من النجوم الحديثة'.

أما الفرضية الثانية، فتتمثل في وجود ثقب أسود هائل في وسط المجرة، والذي من خلال ابتلاع كميات هائلة من الغاز يصدر إشعاعاً فوق بنفسجي قوياً.

لكن لحدوث هذه الظاهرة، ينبغي أن يكون الثقب الأسود يعادل بالحجم مئة مليون من كتلة الشمس.

ولإزالة الالتباسات، أصبحت مجرة 'HD1' هدفاً لتلسكوب 'جيمس ويب' الفضائي الذي يتمتع بقدرة لا مثيل لها على رؤية الكون البعيد جداً.



ناسا

اكتشاف أبعد مجرة على الإطلاق عن الأرض

مجرة 'HD1' تشكلت بعد 300 مليون سنة من الانفجار العظيم

رصد كثافة قوية بشكل غير اعتيادي للإشعاع فوق البنفسجي في المجرة



