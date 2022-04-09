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رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو إلى إقالة بوريل

رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو إلى إقالة بوريل
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين مساء السبت تصريحات مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل بشأن الأزمة الأوكرانية ، قائلا "يجب طرد أي شخص يريد استمرار الأزمة والعنف".

العالم - أوروبا

نقلت وسائل الإعلام الروسية عن فولودين قوله "بعد أن أعلن بوريل رغبته في الاستمرار بأعمال القتل والعنف في أوكرانيا ، يتعين عليه ترك منصبه".

وأضاف: يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إبعاد أي شخص يريد حل النزاع في أوكرانيا عسكريًا وليس دبلوماسيًا.

كما نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريحات منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوريل قوله إنه يريد تسوية الصراع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا.

كما أعلن بوريل يوم الخميس أن الحظر النفطي المفروض على روسيا سيدرج على جدول أعمال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في 11 أبريل.

وكان فلودين قد ألقى باللوم سابقاً على واشنطن وبروكسل في كل ما حدث في أوكرانيا ، بما في ذلك مقتل المدنيين وتدفق اللاجئين.

وقال المسؤول الروسي أيضا إنه يعتقد أن حلف شمال الأطلسي وواشنطن لا يريدان أن تصبح أوكرانيا دولة مستقلة بعيدة عن التكتلات.

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رئيس مجلس الدوما الروسي يدعو إلى إقالة بوريل

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